Met deze tips houd je overzicht in je berg abonnementen

Let op met proefabonnementen die stilzwijgend worden omgezet in een betaald abonnement. Dat zijn ‘instinkers’. Vaak vergeet je het weer, omdat het om relatief kleine bedragen van 5 of 10 euro gaat. Dat is natuurlijk ook het verdienmodel van zo’n bedrijf.



Een proefabonnement afsluiten is prima, maar schrijf dan in je agenda wanneer het afloopt. Blijkt tegen die tijd dat je de tv-zender, sportlessen of bijvoorbeeld de boodschappen elke maand heel structureel gebruikt, dan is een abonnement een goed idee. Als je het niet of heel sporadisch gebruikt, dan is het afsluiten van een abonnement zonde van het geld.’’