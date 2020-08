Nog altijd staan mensen in de rij voor appeltaart, verder is het stil in de Jordaan

Inzamelac­tie voor Job (11) na diefstal voetbal­plaat­jes: ‘Drie jaar heel hard voor gespaard’

13:42 In een ingezonden brief in Het Parool doet de 11-jarige Job een oproep: of de dief van zijn rugzak die alsjeblieft terug wil brengen, want er zaten twee volle mappen met voetbalplaatjes in. Van de dief geen spoor, maar een inzamelingsactie voetbalplaatjes kan de pijn wat verzachten.