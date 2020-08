Nog even geduld, en het moderne Kijkduin straalt: ‘Was wel aan vernieuwing toe’

Fietsvakan­ties razend populair: vrijheid past perfect bij coronatijd

12 augustus Fietsvakanties zijn dit jaar populairder dan ooit. En dan vooral in eigen land. Langs campings, B&B’s, hotels of trekkershutten: het vrijheidsgevoel past perfect in deze periode van corona-voorzichtigheid. Bij de Fietsvakantiewinkel in Elst is het daarom al weken lang topdrukte.