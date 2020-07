Nol (76) had geen idee dat zijn schildpad zo oud zou worden: ‘Ik vermoed dat hij mij gaat overleven’

Acht jaar wachten om een volkstuin te bemachti­gen: ‘Vraag is ontploft’

14:03 De volkstuinen in Utrecht zijn populairder dan ooit tevoren. Sinds de uitbraak van de coronacrisis is er een heuse stormloop op de tuintjes. De vraag is echter veel groter dan het aanbod, dat er niet tot nauwelijks is. ,,Het gaat zo hard, dat we een wachtlijst-stop hebben ingesteld.”