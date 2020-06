Normaal hoppen ze van festival naar festival, nu is agenda leeg: ‘Vakantie, onwerkelijk’

Voetjes in het water! Zwembadjes op terras zorgen voor verkoeling

26 juni Tropische temperaturen of niet, terrasgangers zitten er bij Brasserie Lookies in Nesselande heerlijk koeltjes bij. Met de voetjes in het water is de hitte prima vol te houden. ,,Het helpt echt!’’, lacht Denise (37), die met vriendin Imaine (37) op het terras is neergestreken.