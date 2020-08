Op de camping in het Hof van Eden: maak kennis met het plaatsje Paradijs

Doorde­weeks bezorgt Joop de krant, in het weekend verkoopt hij kaartjes bij de voetbal

16 augustus Wanneer het overgrote deel van Nederland nog in diepe rust ligt, gaat bij Joop Veenstra de wekker al. De 75-jarige inwoner van Terneuzen staat zes dagen in de week al om 03.15 uur naast zijn bed. Vol goede moed en zin om aan zijn eerste krantenronde te gaan beginnen. En in het weekend? Dan verkoopt hij kaartjes bij HSV Hoek.