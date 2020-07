Op fietsvakantie? ‘Vergis je niet in het vlakke Nederland’

‘Iedereen kan met de fiets op vakantie. Laatst vroeg een dame van 75 me om hulp, ze wilde naar Parijs fietsen - zo’n 550 kilometer. We hebben alles doorgenomen: de afstand, hoe ze die elke dag wat kon opbouwen, de rustdagen, de bepakking. Ze heeft me bericht toen ze arriveerde. De grens oversteken, dat is altijd leuk tijdens een fietsvakantie. Of met de boot. In Nederland kan dat als je een rondje IJsselmeer fietst - met de veerboot van Stavoren naar Enkhuizen. Al vind ik de Noordzeeroute nog steeds de allermooiste, die van Den Helder naar Middelburg. Prachtig! Die is in twee dagen te doen.