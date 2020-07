Op reis? Zo krijg je oog voor unieke plekken (en vermijd je drukke hotspots)

Dit zijn de nieuwste spellen op AD Fun & Games

11 juli We kennen het traditionele woordzoeker, het cryptogram of de sudoku. Maar voor wie eens wat nieuws wil proberen heeft AD Fun & Games onlangs een selectie aan nieuwe spelletjes toegevoegd. Ontpop je bijvoorbeeld tot vrije trappen specialist in het spelletje Free Kick 3D of bouw een wereld voor je digitale huisdier in Onet World.