Op vakantie in eigen land: ‘Drenthe is het nieuwe Ibiza’

Klein huis, grote uitdaging: Charlotte en Dirk wonen in een tiny house

16 augustus Aan de rand van de Apeldoornse wijk Zuidbroek verrijzen de eerste tiny houses. Samenwonen in een zelfvoorzienend huis van maximaal 28 vierkante meter is in alle opzichten een uitdaging, ontdekken kersverse bewoners Charlotte en Dirk. ,,Stroom in overvloed, met dank aan de zon. Maar water… dat is nu wel even een dingetje.’’