Reacties op Youp van ‘t Hek: ‘Het is te hopen dat onze nationale vloeker zijn belofte gaat houden’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 4 januari in de krant verschenen over onder meer de verkiezingen en het vuurwerkverbod.

Vuurwerk | Heel goed dit verbod en laat het definitief worden

‘Onrust en autobranden, maar weinig oogletsel’ (AD 2-1). Weer lees je in de krant dat er vuurwerkslachtoffers zijn. Na het verbod op het afsteken, zijn de slachtoffers gemakkelijk te traceren. Van mij mogen ze allemaal een boete krijgen! Wie met vuur speelt kan zijn handen branden. Ik hoop dat dit verbod gehandhaafd blijft. Zowel voor mens en dier, als voor het milieu.



Ferenc Pinter, Landgraaf.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vuurwerk 2. | Een goed moment om wat tradities op te doeken

Zo net na december 2020 wil ik concluderen dat we twee tradities kunnen opdoeken. De eerste is het vuurwerk. Wat relatief rustig was het, in de nacht van donderdag op vrijdag! Nauwelijks slachtoffers door mis- en daardoor raakgeschoten rotjes en vuurpijlen. Geweldig. De tweede traditie is die van het sinterklaasfeest. De enige echte Sinterklaas, Bram van der Vlugt, is overleden en dat is een mooi moment om dit feest, dat door de almaar heftiger wordende zwartepietendiscussie steeds ongezelliger wordt, ten grave te dragen. Stefan van der Walle, opvolger van Bram, kan aan de slag als Kerstman. Wel even aan Thomas Acda en Lidl vragen hoe het níét moet. Ik wens iedereen een fantastisch en gezond 2021 toe.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Vuurwerk 3. | Verbod heeft voor velen dus een andere betekenis

‘We wisten ons te gedragen’ (AD 2-1). Wat een verhullende tekst op pagina 1. Terwijl het vuurwerkverbod op veel plaatsen massaal overschreden is, auto’s her en der in de fik zijn gestoken, politie met stenen werd bekogeld en politie naar feesten stond te kijken die als demonstratie waren aangemeld, legt uw krant de nadruk op het goede gedrag. Het overgrote deel van de mensen hield zich aan de coronaregels, dat wel. En het aantal oogletsels was minimaal. Dat een verbod voor veel mensen een andere betekenis heeft, is kennelijk ondergeschikt. Het signaal dat een verbod straffeloos kan worden genegeerd is verkeerd. Na een volgende jaarwisseling zal blijken welke uitwerking dit heeft.



Adri Verheij, Schoonhoven.

Bekijk hieronder onze video’s over de jaarwisseling:

Column Saskia Noort | In hoeveel landen is het eigenlijk beter dan hier?

‘En dit kabinet noemt ons aso?’ (Column 2-1). Over aso gesproken, wat een vreselijk negatieve column van Saskia Noort. Wanneer je naar een ander wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf. In hoeveel landen hebben ze het beter? En is men beter af door... vul maar in. Saskia, kijk eens in de spiegel en vraag dat jezelf eens af, in plaats van negatief naar die ander te wijzen.



J. Hooimeijer, Barendrecht.

Column Saskia Noort 2. | Geweldig opgeschreven

Geweldige column van Saskia Noort. Zij zegt precies wat ik denk, maar ik had het nooit zo goed onder woorden kunnen brengen. Hopelijk lezen minister Hugo de Jonge en minister-president Mark Rutte de bijlage Z van dit weekend ook!



Kees Vonck, Amersfoort.

Verkiezingen | Die 90ste partij wordt de Partij voor de Vrouwen

‘89 partijen bij de verkiezingen’ (AD 31-12). Nu na allerlei onderzoeken gebleken is dat vrouwen doorgaans beter bestand zijn tegen crises en die daardoor ook beter kunnen oplossen, lijkt het mij zinnig als 90ste politieke partij een Partij voor de Vrouwen het licht te laten zien. Kwaliteit te over, toch? Van links tot rechts, van feministisch tot onderdanig en van confessioneel tot atheïstisch. Iedereen kan daarin haar zegje doen en tot overeenstemming komen. Wie durft?



J. van Katwijk, Hendrik-Ido-Ambacht.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

Youp van ‘t Hek | Ik hoop echt dat hij dat als een belofte heeft bedoeld

‘Alleen aftellen trekt meer kijkers dan Youp’ (AD 2-1). Wat zou er toch aan de hand zijn met meer dan twee miljoen Nederlanders die op oudjaarsavond naar zoiets als Youp van ’t Hek hebben gekeken? Was het nieuwsgierigheid, medelijden of was het dat hij aangekondigde dat het de laatste keer was dat hij een oudejaarsconference zou houden? We zullen het wel nooit weten. Het is wel te hopen dat onze nationale vloeker zijn belofte gaat houden en nooit meer te zien is.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Youp van ‘t Hek | Knap dit voor 30 mensen uit te voeren, chapeau!

Hij was weer heel goed en knap om dit te doen voor dertig mensen. Heel raak om te refereren aan de laf weglopende leden van de Tweede Kamer toen Wilders om een stemming vroeg om het zorgpersoneel beter te belonen. En daarbuiten ontroerde hij. Chapeau Youp!



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.