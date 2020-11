Saskia wordt in het zonnetje gezet na succesvolle brievenactie op Twitter: ‘Ik was sprakeloos’

Saskia Veldhuis begon twee maanden geleden met ‘Feestje Op De Deurmat’. Met dit initiatief doet zij oproepjes op social media om mensen die het nodig hebben een kaartje te sturen. Inmiddels doen meer dan 3000 mensen mee. Dit keer werden de rollen omgedraaid en was Saskia degene die post mocht ontvangen: ,,Ik was sprakeloos.’’

Saskia vond het altijd al leuk om kaartjes en brieven te geven. Nadat zij op Twitter vroeg of mensen het leuk vonden om post uit te wisselen, besloot zij een apart account aan te maken. ,,Je kunt jezelf of iemand anders opgeven,” legt Saskia uit. ,,Vervolgens doe ik een oproep voor iemand die het nodig heeft en worden er gemiddeld 300 kaartjes verzonden door verschillende mensen.’’

Eén van die ontvangers was Shania. Nadat zij overweldigd was door het aantal kaartjes dat zij had ontvangen, besefte zij hoeveel liefde Saskia in dit initiatief stak. Shania: ,,Ik dacht: nu is het haar tijd. Ook zij verdient de liefde die ze aan anderen geeft.’’ En zo kwam ze op het idee om samen met andere volgers een boek voor Saskia te maken.

Het boek

,,Ik heb zowel bekende als onbekende mensen gevraagd of ze een persoonlijk berichtje wilden sturen, zodat ik dit kon bundelen in het boek,” vertelt Shania. Ze verzamelde knutselspullen en is alles met de hand gaan schrijven. ,,Voor mij was het een mooie bezigheid omdat ik wist dat ik iemand blij kon maken die zoveel andere mensen blij maakt.’’

Via de post ontving Saskia een enorme doos. Toen ze het pakket openmaakte, wist ze niet wat ze zag. ,,Het was overweldigend. Dat zoveel mensen over je zeggen dat je bijzonder bent, is onwerkelijk. Ik kon er niet van slapen.’’ Saskia vindt het mooi dat ze iets voor een ander kan doen. Dat ze er iets voor terugkrijgt is voor haar dan ook bijzonder.

De groei van ‘Feestje’

Dat Feestje Op De Deurmat groeit, blijkt wel uit het aantal mensen dat heeft bijgedragen aan het boek. ,,Het begint heel veel werk te worden. Ondertussen heb ik dagelijks honderd berichten die ik moet beantwoorden.’’ Als het aan Saskia ligt, worden er nog veel meer mensen blij gemaakt met post. ,,Social media lijkt soms wel het afvoerputje van de maatschappij. ‘Feestje’ is een lichtpuntje in je tijdlijn.’’

Wil jij ook deelnemen aan dit initiatief? Dat kan door FeestjeOpDeDeurmat te volgen op Twitter en Instagram. Hou de oproepjes in de gaten, vraag een adres en verstuur je kaartje.

