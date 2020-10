Schoonmaker Mattijn blijkt kunstenaar en gaat nu viral met zijn schilderijen

Hierover raakten Mattijn en Bercan in gesprek. Nadat Bercan vroeg wat Mattijn naast schoonmaken nog meer doet, liet hij zijn website zien. Mattijn blijkt eigenlijk kunstenaar te zijn. Schilderen, animatie, video’s en muziek; hij is van alle markten thuis. ,,Ik was totaal flabbergasted,’’ aldus Bercan. En zij niet alleen.

Social media

Bercan wilde wat betekenen voor Mattijn en dat uitte zich in eerste instantie in een tweet. ,,Ik wilde kijken hoe Twitter zou reageren. Daarnaast wilde ik delen hoe verbluft ik was.’’ Nadat ze haar bericht online gedeeld had ging het los. ,,Ik dacht: wat gebeurt hier?’’.

Mattijn heeft zelf geen social media, dus stuurde Bercan hem screenshots door. ,,Hij snapte er helemaal niks van.’’ Het bericht heeft ook op financieel gebied al een positieve uitwerking gehad. ,,Ik vond het leuk dat zoveel mensen reageerden en ik heb ook al werk verkocht hierdoor, dus dat is heel fijn,’’ aldus Mattijn.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Hulp

Het blijft vervolgens niet bij die tweet, want Bercan geeft graag een zakelijk duwtje in de juiste richting. Omdat de huidige computer van Mattijn meer dan tien jaar oud is, heeft Bercan hem haar oude Macbook aangeboden. Zo kan hij werken aan een eigen webshop om zijn werk te kunnen verkopen. Ook heeft hij inmiddels een Instagramaccount aangemaakt, op aanraden van Bercan en gaat zij hem hierin adviseren. ,,We gaan zijn kunstleven weer langzaam opbouwen,’’ luidt haar bericht op Twitter.

Bercan is niet alleen te spreken over het werk van Mattijn, maar ook over hem als persoon. ,,Het is een stille, maar zeer betrouwbare man. Soms krijg ik een berichtje dat hij een half uur eerder klaar is met schoonmaken en dat ik hem daarvoor dus niet hoef te betalen.’’

Doel

Als het zou kunnen wil Mattijn niets liever dan volledig voor de kunst gaan. ,,Ik moet eerlijk zijn, ik kijk dingen vaak aan. Het leven is heel onzeker. Maar nu het zo opgeleefd is en met Bercan als adviseur, zou het stom zijn als ik daar nu niet meer uit zou gaan halen. Ik ben niet op zoek om bekend te worden, maar wil dat mijn werk bekend wordt. Ik blijf zelf liever uit beeld.’’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media

Luister ook naar onze podcast met twee mensen die plotseling viral gingen dankzij social media:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze trending video’s: