Speel ook Bubble Shooter: al 20 jaar plezier met een Angry Birds avant la lettre

Misschien dat een disclaimer bij Bubble Shooter op z'n plaats is, 'pas op, kan een verslaving in de hand werken'. Wie eenmaal aan het spelletje begint kan namelijk moeilijk stoppen. Het lijkt makkelijk, maar probeer het maar eens.

Want hoe ogenschijnlijk simpel het spel ook lijkt, om er écht bedreven in te worden, zul je nogal wat uren moeten oefenen. De speelwijze van de ‘Bubble Shooter’ spreekt voor zich. Men begint met een speelveld gekleurde ballen (‘bubbels’, die in sommige varianten langzaam als een bulldozer naar beneden zakken) en vuurt daar steeds van onder een bal op af als ware het een knikker in een flipperkast. De bedoeling is om ballen van dezelfde kleur te raken. Vormt zich een rij van drie ballen van dezelfde kleur, dan worden de ballen lek geprikt. Blijf zorgen dat de ballen verdwijnen, want als het speelveld zich helemaal vult ben je af.

Er is er een jarig

Het spel is bijna jarig, reden om het eens extra onder de aandacht te brengen. Op 26 maart 2001 was het spel, van de Oekraïense ontwikkelaar Absolutist Games voor het eerst te downloaden voor de Windows PC. Toen er in 2002 een webversie werd uitgebracht veroverde de game de gehele wereld, en heeft tot de dag van vandaag een grote schare spelers.

Het spel was echter niet de eerste in zijn soort, al in 1994 is er door de Japanse software ontwikkelaar Taito een game ontwikkeld met de naam Puzzle Bobble, een voorloper van de bekende Bubble Shooter. Taito is ook bekend van die andere klassieker, Space Invaders.

Moderne klassieker

Het succes van Bubble Shooter heeft bij game ontwikkelaars wereldwijd gezorgd voor een ware stortvloed aan kopieën van de game. Iedere ontwikkelaar probeert een eigen draai aan het spel te geven en zo zijn er in de loop der tijd veel variaties ontstaan. Zo zijn er varianten met power-ups, bijvoorbeeld een bal met snoepmotief die, wanneer je deze samenvoegt met twee andere ballen van dezelfde kleur ontploft en een groot aantal ballen doet verdwijnen. Er bestaat een variant waarbij de ballen door een tunnel gaan en je met een kanon moet zorgen dat ballen van dezelfde kleur verdwijnen. En ook het populaire Angry Birds heeft een eigen Bubbel Shooter onder de naam Angry Birds Stella POP, het spel is met 45 miljoen spelers wereldwijd een van de populairste versies.

En uiteraard vind je ook in de AD Fun wereld een verzameling Bubble Shooters voor iedere fan. Kies bijvoorbeeld uit Smarty Bubbles, Bubble woods of Bubble Spirit en de komende tijd ben je daar wel even zoet mee. Maar wees gewaarschuwd, dit spel kan een verslaving in de hand werken.

