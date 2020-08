Sta jij na de vakantie vaak rood? Zo krijg je het lek boven

Abonnementen en verzekeringen

Kijk bijvoorbeeld naar abonnementen die onnodig zijn. Vraag je af of iets écht nodig is, zoals een abonnement op een loterij. Bij dat soort uitgaven valt vaak veel winst te boeken. Ook een belangrijke: te dure verzekeringen. Als je bijvoorbeeld een aansprakelijkheids- en/of inboedelverzekering afsluit bij Hema of Kruidvat ben je vaak goedkoper uit.

In de praktijk zie je mensen die alles aanschaffen wat ze willen hebben, omdat ze makkelijk een lening kunnen afsluiten. Of omdat ze niet onder willen doen voor anderen. Bij alles wat je koopt, moet je goed nadenken of het haalbaar is en of je het echt nodig hebt. Veel aankopen die je niet nodig hebt, zijn vaak gedaan in een impuls. Dat kun je voorkomen door het geld dat je elke maand vrij te besteden hebt door vijven te delen. Dat bedrag kun je dan wekelijks uitgeven. Juist door het in vijf stukken op te delen houd je de hele maand genoeg over.