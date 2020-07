Trafassi: ‘De eerste keer Wasmasjien en de zaal ging ka-pót’

Zomerhit Jody Bernal: ‘Que Si Que No kwam precies op het goede moment’

2 juli Ze zijn met hun zonnige, vrolijke melodietjes voor altijd gebeiteld in ons collectieve geheugen, maar wat is het verhaal achter die grote zomerhit? Ervaringsdeskundigen leggen het uit. Vandaag: Jody Bernal, bekend van Que sí que no.