Trijntje Oosterhuis: ‘Sommige muziek zorgt ervoor dat je je begrepen voelt’

Ideale serie voor een regenachtige dag:

,,Muziekdocumentaires met een bepaalde diepgang. Ik heb laatst weer Miles Davis: Birth of the Cool op Netflix gekeken. Hij inspireert me en fascineert me, ook door zijn bestaan aan de heftige kant van het leven. Opvallend dat je dat in veel kunstvormen terugvindt, dat schoonheid vaak uit heel diepe dalen voortkomt. Ik heb geen zwaar leven, maar herken het proces wel.’’

Zonder corona was ik nu:

,,Op Curaçao. Heel jammer, we zouden daar optreden en er wat dagen aan vastplakken. Ik vind het vreselijk dat corona zo veel mensen en onze industrie geraakt heeft, maar ik vond het ook fijn om eindelijk wat vaker bij mijn kinderen te zijn.’’

Klassieker:

,,Songs in the Key of Life, de dubbel-lp van Stevie Wonder. Alle elementen van het leven komen erin aan bod: vreugde, geboorte, overlijden, verdriet. Sommige muziek zorgt ervoor dat je je begrepen voelt omdat een bepaald gevoel op een heel mooie manier wordt vertolkt. Zo herkende ik die enorme vreugde in zijn liedje Isn’t She Lovely bij iedere geboorte van mijn kinderen.”

Geheimtip:

,,Singer-songwriter PJ Morton, de Stevie Wonder van deze tijd. Een nostalgisch gevoel krijg ik ervan. De muziekstijl van Stevie Wonder was de eerste die ik zelf ontdekte die echt bij me paste. Dat is iets wat me nooit meer loslaat. Er gebeurt ook veel met mij als ik naar PJ Mortons muziek luister, diepe ontroering en me begrepen voelen.’’

Eerste keer uitgaan na de lockdown:

,,Naar mijn ouders. Voor het tv-programma We Want More werden we wekelijks op corona getest. Elke keer ben ik daarna meteen naar mijn ouders gereden om ze veilig te knuffelen. Ik vond het vreselijk dat ik zolang geen contact met ze mocht hebben.’’

Nieuw ontwikkelde hobby tijdens corona:

,,Mijn partner Alvin Lewis is gitarist en we hebben bijna elke avond vanuit onze huiskamer online optredentjes gedaan. We noemden het The Love Stream. Mijn publiek kon via Instagram verzoeknummers aanvragen. Elke avond luisterden er duizenden mensen. Mensen hebben muziek en mooie woorden nodig, helemaal in moeilijke tijden. Aan de ene kant is er afstand door corona, aan de andere kant voelen mensen dichterbij dan ooit. Die verbinding wil ik vasthouden. We gaan daarom live op locatie voor kleine groepen optreden met verzoeknummers die mensen via Instagram kunnen indienen.’’

Trijntje Oosterhuis geeft zondag drie concerten tijdens de concertreeks De Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion in Amsterdam, voor maximaal tweehonderd bezoekers per keer. Klik hier voor meer informatie.

In onderstaande video gaat het AD op pad met Trijntje Oosterhuis: