Twee carrièreswitchers doen hun verhaal: ‘De leeftijd begon te tellen’

Veel productiebedrijven gooiden enkele maanden geleden - vaak noodgedwongen - het roer om. Jeneverdistillateur Hooghoudt ging desinfectiemiddelen voor de zorg maken. Alcohol hadden ze immers al.

Door de sluiting van de horeca in maart verloor ook jenevermaker Hooghoudt in Groningen een groot deel van de omzet. Desinfectiemiddelen waren niet aan te slepen, maar handgel maken, dat konden zij toch ook? Handgel voor consumenten mag Hooghoudt volgens de wet niet maken, voor de zorg wel. Premier Rutte zorgde voor een tijdelijke ontheffing voor het aanvragen van een vergunning en Hooghoudt kon aan de slag.



Het middel verkopen tegen woekerprijzen, zoals veel andere aanbieders deden, daar piekerden ze in Groningen niet over. ,,De prijzen gingen soms wel tien keer over de kop, dat is misbruik maken van de situatie’’, zegt Arno Donkersloot, directeur van Hooghoudt. ,,Wij hebben gekeken wat de desinfectiemiddelen voor de crisis kostten en hoeveel het ons zou kosten. Geen seconde hebben we nagedacht over het vragen van hogere prijzen.’’



Tienduizenden liters desinfectiemiddel zijn er de afgelopen maanden gemaakt. Een team van veertig man zette de schouders eronder. Medewerkers die normaal gesproken de horeca langsgaan om de producten aan de man te brengen, kwamen werken in de fabriek. Flessen vullen, doppen erop schroeven en stapels jerrycans persoonlijk afleveren, iedereen hielp mee. ‘Brand ambassador’ Archie Kasan reist normaal gesproken van horecazaak naar horecazaak, maar ook hij stond ineens mee te helpen in de fabriek. ,,Ik heb met bloed en zweet, maar zonder tranen, langs de productielijn gestaan. Het was voor iedereen spannend, want we gingen ineens iets heel anders doen. Het was ook superleuk om een nieuw product van begin tot eind mee te maken. Ik heb dingen gedaan waar ik daarvoor geen snars van snapte, en echt nog meer respect gekregen voor mijn collega’s in de fabriek.’’



Directeur Donkersloot valt wel een beetje in een zwart gat nu de hectiek voorbij is. Maar hij is trots en opgelucht dat Hooghoudt dit heeft kunnen doen. ,,Veel ondernemers zaten zonder doel. Ik ben erg blij dat we hierdoor iedereen van het personeel konden behouden.’’