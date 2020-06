Tweelingbroers Wout en Piet: getrouwd met zussen, een gedeelde voordeur en passie voor tuinen

Haal jij je neus op voor de camping? Zo ziet kamperen 2.0 eruit, inclusief badkuip in de tent

24 juni Een badkuip in je tent, slapen op een boxspring, en elke ochtend verse broodjes op het terras van je tent van 150 vierkante meter. Er zullen vast kampeerders zijn die hun neus ophalen voor deze vorm van ‘kamperen’. Ze noemen het glamping, van glamourous camping, en met je wc-rol onder je arm over de camping voor je ochtendboodschap is er niet bij.