Tweelingen Dylan en Mitchell zijn verschillend, maar toch hetzelfde: ‘Hij is een onderdeel van mij’

Video Hoe staat het ervoor met jouw kennis van het weer? Speel de Grote Weerkwis!

11:06 De feestdagen zien er dit jaar voor ons allemaal anders uit dan we gewend zijn. Een extra momentje van gezelligheid is daarom zo aan het einde van het jaar geen straf. In deze quiz worden vijftien meerkeuzevragen gesteld over het weer. Weet jij het antwoord op de vragen van onder andere Marco Verhoef, Helga van Leur en boswachter Harco Bergman?