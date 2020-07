Van tipi's tot foodtrucks: kamperen in Nederland net als op een festival

Normaal gesproken organiseert festivaldirecteur Carina Kornfeind (38) van ID&T onder meer Mysteryland en Welcome To The Future. Bij zulke evenementen heeft ze alles tot in de minuut uitgestippeld, maar als campingdirecteur van Tijdloos laat Kornfeind de timetables links liggen. ,,Op Tijdloos is alles gericht op het ‘nu’ en op mindfulness. Er is altijd iets te doen, maar mensen kunnen op gevoel kiezen, niet op basis van een schema.”



De pop-upcamping is echt iets anders dan de festivals die ID&T normaal organiseert. Wat wél herkenbaar is, zijn de natuurlijke materialen en lichtinstallaties op het Ermerstrand in Drenthe, waar Tijdloos plaatsvindt. Er is plek voor duizend kampeerders. Je kunt met je eigen tent of camper komen, maar er zijn ook safaritenten en chalets te boeken.



Overdag zijn er meditaties, sjamanistische ceremonies, klankschaalsessies, kleinschalige optredens, lezingen van The School of Life en yogaklassen voor elke leeftijd. Gasten kunnen daarnaast waterskiën, een bootje huren of een fietstocht maken door de omgeving. ’s Avonds zijn er intieme concerten van muzikanten van onder meer het Metropole Orkest. ,,We hebben geen versterkt geluid, maar een artiest kan bij ons ’s nachts voor een tentje nog even gitaar spelen”, zegt Kornfeind. Wie een avondje exclusief wil dineren, kan een van de vijftien tafeltjes reserveren bij een sterrenchef.