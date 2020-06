Veendam heeft primeur met reuzenrad als ‘draaiend terras’

Net als zoveel andere door de coronacrisis gedupeerde horecaondernemers zag Nijkamp met afgrijzen hoe het virus zijn levenswerk dreigde te verwoesten. De Groninger weigerde echter bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Toen de lockdown begon zijn we gaan puzzelen en praten. Een vriend van me heeft een constructiebedrijf dat reuzenraden bouwt en hij lag ook stil door de crisis. Samen kwamen we op dit idee en daar zijn we zo’n zeven weken geleden mee aan de slag gegaan.”

Innovatief idee

Nijkamp is met zijn partycentrum gevestigd in recreatiegebied Borgerswold. Een omgeving die zich uitstekend leent voor de uitrol van zijn innovatieve idee. ,,Een reuzenrad is natuurlijk een heel fotogeniek gebeuren. We konden in geen enkele vergunning terugvinden of een reuzenrad is toegestaan. Dus we hebben contact met de gemeente Veendam opgenomen en we kregen alle medewerking. Ik had niet verwacht dat ze zo positief zouden reageren. Zonder hun was het niet gelukt, dus daar zijn we heel blij mee. We moesten alleen een bouwvergunning en een exploitatievergunning regelen.”