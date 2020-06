Waarom het bij problemen soms niet helpt om alleen naar de oorzaak te kijken

Wat die vader deed, doen we allemaal. Iedereen denkt dat een probleem is opgelost als we de oorzaak weten en die wegnemen. Band lek? Gaatje zoeken, plakken, klaar. Maar bij complexere problemen werkt dat jammer genoeg niet. Hoe meer je analyseert, hoe meer je in je problemen graaft, hoe erger het vaak wordt.



Op een avond zei de jongen: ,,Pap, ik wil praten over waarom ik niet kan slapen. Misschien heb ik vandaag niet goed gerekend op school.’’ Op dat moment realiseerde die vader zich: ik heb mijn zoon meegesleurd in een negatieve spiraal, hij kan alleen nog maar ‘probleem-praten’. Toen herinnerde papa zich de uitspraak: ‘kijk niet naar wat er niet werkt, kijk naar wat er wél werkt’. Hij vroeg zijn zoon: ,,Wat zou kunnen werken?’’ Zijn zoon fleurde meteen op: ,,Dat je een liedje voor me zingt!’’ Zo gezegd, zo gedaan. Na het liedje en een nachtkus draaide het kind zich tevreden om en sliep in. En zo ging het voortaan.



Een paar weken later zat vader gefrustreerd achter zijn computer. Niets lukte. Zijn zoon zei: ,,Wat zou kunnen werken, pap? Zal ik anders een liedje voor je zingen?’’