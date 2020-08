‘We veranderden ons gedrag van ene op andere dag: laat zien hoe flexibel we zijn’

Afrekenen met ingesleten gewoontes. Super moeilijk, weet sociaal psycholoog en hoofddocent Harm Veling van de Radboud Universiteit. En toch deden we het.



Een schaal broodjes op tafel bij een overleg. Iedereen loopt naar binnen, schudt elkaars handen en steekt ze vervolgens polsdiep in de schaal. Op zoek naar die ene met oude kaas. Dat dit in februari nog normaal was en nu -voorlopig - ondenkbaar, is fascinerende kost.



Het voorbeeld komt van Harm Veling. Ook na corona kijkt de sociaal psycholoog misschien wel nooit meer helemaal hetzelfde naar zo'n schaal. ,,Allemaal met je handen erin, dat is eigenlijk best een beetje vies.” Dat is alvast één les uit de crisis, beaamt de sociaal psycholoog lachend.