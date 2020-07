Willie Wartaal: ‘Uitgaan doe ik nooit, ik ben nou eenmaal geen drinker’

Beste vakantiebestemming in Nederland:

,,De Veluwe, maakt me niet uit waar precies. Ik vind het overal prachtig daar in het groen. Zo ontspannend ook. De natuur is gewoon goed voor de mens, merk ik. Elke keer bekruipt me weer een geluksgevoel als ik daar door de bossen of over de heide loop. Ik denk dat dat is omdat we in feite allemaal dieren zijn en in de natuur horen. Met al onze plastic spulletjes - hoe makkelijk die ook zijn - leven we eigenlijk een heel onnatuurlijk leven.’’