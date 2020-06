Zo herken je een echte vriend

‘Is mijn kont te dik in deze rok?’ Een lieve partner ontkent - om je niet te kwetsen - , maar een goede vriendin zegt je de waarheid. Vriendschappen zijn dan ook de eerlijkste relaties die we hebben, aldus experts. Of je elkaar nu kort of lang kent, de deur bij elkaar platloopt of sporadisch afspreekt: de essentie is dat je er voor elkaar bent.