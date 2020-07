Zonder zorgen je slippers aan? Zo maak je korte metten met een kalknagel

Deze zomer lekker in je slippers rondlopen? Niet iedereen voelt zich daarbij op z'n gemak. Een kalknagel of schimmelnagel kan flink wat kopzorgen veroorzaken. Huisarts Rutger Verhoeff legt uit wat te doen.

Hoe pak je die brokkelige kalknagel of jeukende voetschimmel aan, en die bloemkoolachtige voetwrat of pijnlijke likdoorn? Van deze vier is de witgele of bruine kalknagel - andere naam voor schimmelnagel - de lastigste om te behandelen.

Lokale therapie

Dat is zo omdat de schimmel zich onder de nagel weet te nestelen en daardoor moeilijk te bereiken is voor lokale therapie. Nagellak met ciclopirox of amorolfine werkt beter als de schimmelnagel voor de behandeling gevijld is, bijvoorbeeld door een pedicure, en de schimmel niet tot ver onder de nagel is doorgedrongen. De behandelduur (dagelijks of wekelijks aanbrengen) kan variëren van drie tot twaalf maanden.

Korter en effectiever zijn antischimmeltabletten (terbinafine): drie maanden dagelijks een tablet. Mogelijke bijwerkingen zijn helaas maag- en darmklachten of leverfunctiestoornissen. Het wordt aanbevolen na zes weken slikken de leverwaarden te controleren. Nieuw is lasertherapie. Simpel uitgelegd doodt de straling de schimmel door middel van warmte. Over het succespercentage en frequentie van behandelingen is nog geen eenduidigheid.

Voetschimmel

Jeuk, schilfertjes en/of kloofjes tussen de tenen? Waarschijnlijk een voetschimmel, ook wel zwemmerseczeem genoemd. Het is goed te bestrijden met een crème, zalf, poeder of pillen. Een voetwrat wordt vaak verward met een likdoorn. Het grootste verschil: respectievelijk pijn bij zijwaartse druk en druk van boven.

Wrat- behandelmethoden via de huisarts zijn het aanbrengen van salicylzuurzalf 40 procent, het aanstippen met monochloorazijnzuur, trichloorazijnzuur, bevriezen of stikstof (of gecombineerd) of het alom bekende uitlepelen. Bij een hardnekkige likdoorn kunt u een zalf krijgen die het ongemak verweekt. Vervolgens kunt u zelf de likdoorn zelf afschuren.

