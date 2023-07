Friese Willemien Terpstra wordt nieuwe topvrouw Gasunie

Gasunie wil leverings­ze­ker­heid van gas vergroten

Gasunie zet extra stappen om de leveringszekerheid van gas in Nederland en Europa veilig te stellen. De beheerder van energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland wil dit jaar nog de importcapaciteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Nederland uitbreiden. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Verder gaat het concreet om de aanleg van een nieuwe opslagterminal voor lng en duurzame energie in Duitsland. Dit alles is bedoeld om de afhankelijkheid van de import van gas uit Rusland af te bouwen.