Hogere accijns op sigaretten: meer dan zesduizend inwoners Noardeast-Fryslân geraakt

Friesland wil uitleg ProRail over werkzaamhe­den buiten vakantie: ‘Komt als verrassing’

De Friese gedeputeerde voor openbaar vervoer Matthijs de Vries (CU) wil uitleg van spoorbeheerder ProRail over de donderdag gepresenteerde onderhoudsplannen voor 2024. De Vries wil weten waarom ervoor gekozen is om in Friesland in juni en dus buiten de vakantieperiode aan het spoor te werken. ,,Het zou onverteerbaar zijn als Friesland ten faveure van een andere provincie wordt gestremd’’, zei hij tegen het ANP. ,,Dan zijn wij hier de klos.’’