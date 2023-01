Onderzoek wijst uit dat goudjakhals schaap doodbeet in Friesland: roofdier lijkt gevestigd in provincie

Als een veehouder doodgebeten of aangevallen dieren in zijn wei vindt, zorgt BIJ12 dat DNA-materiaal wordt afgenomen. Daaruit moet blijken of een wolf heeft toegeslagen. Provincies vergoeden wolvenschade. Friesland vergoedt ook schade die een goudjakhals heeft veroorzaakt, al is daar nog geen officiële schaderegeling voor. Alleen uit Friesland komen meldingen van aanvallen van een goudjakhals.

Uit de cijfers van BIJ12 komt tevens naar voren dat honden ook geregeld vee aanvallen. In Roden in Drenthe ontstond onrust over wolven toen een pink (een jong rund) dood in de wei werd gevonden, maar dat blijkt nu het werk van een hond. Datzelfde geldt voor schapen die in het Friese Hallum werden doodgebeten. Ook in Gelderland en Limburg greep een hond schapen. In Zwiggelte in Drenthe viel een hond een paard aan, aldus BIJ12.