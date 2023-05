Temperatuur stijgt in Noardeast-Fryslân

Rijkswater­staat vult krimpend strand van Ameland weer aan

Rijkswaterstaat begint later deze maand met het verstevigen van het strand aan de westkant van Ameland met ruim 3 miljoen kubieke meter zand. Dit is volgens de organisatie nodig om zo het waddeneiland te beschermen tegen de zee, want jaarlijks krimpt de kustlijn aan de kant van Hollum met gemiddeld een meter. Het is een van de grootste zandopspuitingen aan de Nederlandse kust.