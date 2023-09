Ternaard 2 lijdt een 2-3 nederlaag thuis tegen Wykels Hallum 3

Waddenzee dreigt UNES­CO-sta­tus te verliezen om mijnbouw

De Waddenzee dreigt de status van UNESCO Werelderfgoed te verliezen als Nederland doorgaat met het winnen van zout en gas in de regio. UNESCO uit haar zorgen over de zoutwinning onder de Waddenzee en de voorgenomen gasboringen bij Ternaard in een kritisch rapport, opgesteld door het internationale samenwerkingsverband voor natuurbehoud IUCN. Demissionair natuurminister Christianne van der Wal heeft een deel van het rapport dinsdagavond naar de Tweede Kamer gestuurd.