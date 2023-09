Waddenvereniging roept Friese overheden op overleg met NAM te staken

Man (18) uit Smallinger­land opgepakt wegens vermeende betrokken­heid bij woning­brand Gieten

Een 18-jarige man uit de gemeente Smallingerland is opgepakt door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een woningbrand in Gieten. Deze brand vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats in een huis aan de Dambeern.