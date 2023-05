Basketbalcoach Arjan de Bruin uit Kortgene herstelt snel van herseninfarct; ‘Een wereldwonder’

Iraans kunstenaar Kianoosh Gerami: ‘Nederland is een geweldig land, maar ik zeg niet dat ik het nooit zal verlaten’

Vrij zijn en anderen vrij laten. Dat is het mooiste wat er is voor de Zierikzeese kunstenaar Kianoosh Gerami. Voor westerlingen misschien gek, maar vrijheid ervoer hij ook voor zichzelf in Iran. Het regime in zijn vaderland is niet de reden waarom hij naar Nederland kwam.