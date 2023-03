BBB grote winnaar op Noord-Beveland. Forum en CDA verliezen fors

Goes is al acht duels op rij ongeslagen. ‘Bij winst op ARC slaan we een gat’

Goes is al acht wedstrijden achtereen ongeslagen in de vierde divisie. Een fraaie reeks die zaterdag tegen ARC op sportpark Zegersloot in Alphen aan den Rijn een vervolg moet krijgen. ,,Want dan slaan we een gat met ARC’’, weet trainer Dennis de Nooijer.