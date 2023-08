De chef van Graaf van Buren tovert met tomaten

Bij binnenkomst valt het portret op van Floris van Egmont, graaf van Buren. De naamgever van dit restaurant. Dat zit zo: via zijn huwelijk met Margaretha van Bergen, in 1500, kwam hij in het bezit van Tholen en een deel van Noord-Beveland. Vaak kwam de graaf naar de eilanden voor de jacht. Na afloop sliep hij in Kortgene in een logement op de plek waar nu dit restaurant staat. Vandaar de naam: Graaf van Buren. Floris was destijds de trouwste klant van dit etablissement. Eens kijken of wij hem na ons bezoek naar de kroon gaan steken.