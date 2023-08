Dode bij ongeval op Oost-Westweg bij Kamperland

MET VIDEO Uitzwaaien Kamper Kogge zorgt voor kippenvel: ‘Maar dit verhaal gaat zeker door’

Baukje Bijlsma hoopte er op, maar of het ook zo uitpakt is altijd de vraag. Maar oh, wat is het mooi. Zondag op de kaai in Zierikzee. Daar wordt de bemanning van de Kamper Kogge met een afscheidslied uitgezwaaid. Met een paar kanonschoten komt er een einde aan de Middeleeuwse Toestanden in Zierikzee. ,,Dit is echt een kippenvelmoment.”