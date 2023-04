Een simpel verzoek voor openbaar maken stukken kost klauwen met tijd en geld

Dennis uit Goes betreedt het walhalla van de stripteke­naars: ‘Ooit wil ik mee tekenen aan X-Men’

Hij moet zes of zeven jaar oud zijn geweest toen een Spiderman-strip in de leesmap van zijn oma het begin was van zijn fascinatie voor Amerikaanse strips. Nu staat Goesenaar Dennis Menheere op het punt om zelf als tekenaar het walhalla van de comics te betreden.