Esther is na acht romans in drie jaar tijd nog lang niet uitgeschreven: ‘Mijn hoofd zit vol met ideeën’

Want krap drie jaar nadat haar eerste boek verscheen, presenteert de inwoonster van Wissenkerke vrijdag alweer feelgoodroman nummer acht. ,,Als ik eenmaal een idee heb, komt het verhaal er vrij gemakkelijk uit’’, vertelt ze. ,,Ik schrijf vaak. En overal. Hier aan de eettafel, of gewoon met mijn laptop op schoot op de bank. Laatst waren we vier weken in Frankrijk, we zaten in een gite (een vakantiehuisje, red). Toen heb ik daar aan een gammel keukentafeltje een paar duizend woorden getikt. Ik vind het heerlijk om te schrijven.’’