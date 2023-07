Geregeld zon, maar ook enkele wolken op Noord-Beveland vandaag

indebuurt.nl Mysterie opgelost: waarom staat dit rare Efteling-huis in Middelburg?

In hartje Middelburg staat een huis dat regelrecht uit de Efteling lijkt te komen. De sierlijke voorgevel is gemaakt van hout en dat kom je verder nergens tegen in de stad. Ook lijkt de gevel wel tegen een nieuwer gebouw aan te zijn geplakt. Wat is dit voor een huis?!