Gert Heijkoop wil met JA 21 ‘een fatsoenlijk rechts alternatief’ bieden

Er stond nog geen meubel in het huis in Kortgene, of voor de deur wapperde al een Zeeuwse vlag. Na zijn leven lang in alle uithoeken van de wereld op Nederlandse ambassades te hebben gewerkt, is Gert Heijkoop anderhalf jaar geleden met zijn vrouw neergestreken op Noord-Beveland. Hij voelt zich verwant met de Zeeuwen. Die liefde is opgebloeid toen hij als diplomaat in Antwerpen en Brussel werkte. En nu mikt hij zelfs op een zetel in Provinciale Staten.