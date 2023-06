Het Deltaweekend is er voor iedereen: ‘De groep die minder tijd en geld heeft, moet je ook aandacht geven’

De vlag kan uit in Zierikzee: laatste Zeeuwse gemeente hijst dit najaar de regenboog in top

Na verschillende mislukte pogingen sinds 2016 is er nu ook op Schouwen-Duiveland een politieke meerderheid voor de regenboogvlag. Daarmee is de laatste Zeeuwse gemeente overstag en wappert de vlag op Coming Out Day 11 oktober bij alle 13 gemeentehuizen in de provincie.