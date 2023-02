LIVE | Zeeland herdenkt: ‘Het gegil en om hulpgeroep uit de straten, vergeet ik nooit meer’

Onbegrip over bedrijf dat zakmesjes uitdeelt tijdens tiener­avond van festival Aemstie

Het was leuk bedoeld, maar de zakmesjes die een bedrijf uitdeelde op de teenagersavond van festival Aemstie Alive in Burgh-Haamstede vielen niet bij iedereen in goede aarde. Enkele ouders én de organisatie van het festival werden er afgelopen vrijdag onaangenaam door verrast.

31 januari