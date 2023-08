Mick van Dijke zet streep door WK Mixed Relay en wordt vervangen door tweelingbroer Tim

Vroege vluchter Mick van Dijke laat zich een dag na zijn val zien, maar kan het karwei niet afmaken

In de tweede etappe van de Ronde van Polen ging Mick van Dijke nog onderuit, maar een dag later liet de wielrenner uit Colijnsplaat zich alweer van voren zien. De Zeeuw zat in de derde etappe mee in de vroege vlucht, maar kon het karwei niet afmaken.