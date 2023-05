Neef veroordeeld voor aanranden nicht

Vrouw (20) in Goes aangehou­den na schietpar­tij op parkeer­plaats Jumbo Tilburg

Een 20-jarige vrouw is zondagavond aangehouden in Goes op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Tilburg. Het incident vond eerder die dag plaats op het parkeerterrein van een Jumbo-filiaal. Daarbij raakte een 21-jarige man uit die stad gewond.