Ook Noord-Beveland is tegen de verkoop van bedrijfsonderdelen PZEM

In Noord-Beveland was het Geert van der Kraan (PvdA/GroenLinks) die de discussie aanzwengelde. Hij heeft zich zeer in de zaak verdiept en weerlegde op verschillende punten de argumentatie van de directie van PZEM om te verkopen. De andere fracties volgden Van der Kraan en gaven ook aan ernstige bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen verkoop.

PZEM wil de Sloecentrale en PZEM Pipe verkopen aan de Nederlandse dochter van het Tsjechische EPH. De Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland zijn aandeelhouders en moeten deze verkoop daarom goedkeuren. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De genoemde vier gemeenten hebben hier heel veel moeite mee. Dat heeft te maken met de betrouwbaarheid van de beoogde partner, maar ook met veranderende opvattingen over het uit handen geven van de energievoorziening. De laatste tijd is er steeds meer discussie over de effecten van de privatisering van de energiemarkt.