Scholieren over de middelbare school: ‘Fietsen in regen en wind is stom, stom, stom’

Flo Stenvert (12)

Woont in Vlissingen, zit op het Scheldemond College (kader-mavo) in Vlissingen

Waarom koos je deze opleiding?

,,Ik ging naar verschillende open dagen en vond dit een fijne school. Ook omdat hij kleiner is.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Ik heb het erg naar m’n zin. De vakken bio, Nederlands en wiskunde vind ik leuk en ook het contact met m’n groepje meiden. Geschiedenis en nask, dat is natuur- en scheikunde, vind ik wat saaier en naar school fietsen in de regen en ook nog eens wind erbij vind ik al helemaal stom, stom, stom.”

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Het is minder spannend dan je denkt. En als je een keuze moet maken? Ga op je gevoel af en doe wat je zelf fijn vindt.’’

Dit verhaal is onderdeel van onze bijlage Schoolkeuze 2023/2024 en is mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse VO Gids. Bekijk hier alle scholen uit de provincie Zeeland.

Maik Splinter (13)

Woont in Vlissingen, zit op het Nehalennia (vmbo basis kader) in Middelburg

Waarom koos je deze opleiding?

,,Mijn zus heeft er gezeten en ik had al vrienden op deze school, zij konden me er dingen over vertellen.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Ik vind het leuk om mijn vrienden te zien op school en qua vak vind ik foodlab leuk, dan mag je een maaltijd koken of in de bakkerij iets bakken. Het is wel lastig dat je goed je rooster in de gaten moet houden, want er verandert regelmatig iets.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Op zo’n open dag vertellen ze het veel te leuk. Ze doen dan heel aardig, maar als je eenmaal echt op die school zit, zijn ze behoorlijk streng. Vraag het aan een broer of zus of vrienden die op de school zitten. Zij kunnen vertellen hoe het echt is.’’

Volledig scherm Maik Splinter

Puck van Es (13)

Woont in Kortgene, zit op Het Goes Lyceum locatie Bergweg (vmbo gemengde leerweg) in Goes

Waarom koos je deze opleiding?

,,Ik heb de keuze moeten maken in coronatijd, dus toen heb ik filmpjes gekeken en een livestream. Je hebt hier veel praktijk en dat leek me leuk.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Veel praktijk zoals ik zei: biologie en zorg, gym, beeldende vorming. En daarnaast heb je in het eerste jaar twee uur per week bpo, dat is beroeps praktijk oriëntatie, dus nog meer praktijk. Wiskunde en rekenen vind ik lastig, maar het lukt wel.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Als je graag met je handen wilt werken, is Het Goese Lyceum aan de Bergweg echt geschikt.’’

Volledig scherm Puck van Es

Teun Eversdijk (14)

Woont in Kwadendamme, zit op Het Goese Lyceum locatie Bergweg (vmbo basis kader) in Goes

Waarom koos je deze opleiding?

,,Er zaten al best veel vrienden van mij op deze school en ik vind het niet zo leuk om uit een boekje te leren. Hier heb je veel praktijklessen.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Ik vind het fijn dat ik veel met mijn handen mag werken, vooral de praktijklessen met auto’s zijn erg leuk. Engels en Nederlands vind ik lastige vakken, maar dat komt doordat ik dyslectisch ben. Ik krijg daar wel hulp voor, zoals een programma dat de teksten voorleest of extra grote bladen, zodat ik de teksten beter kan lezen, dus dat is dan toch weer een pluspunt.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Het is een leuke school als je graag met je handen bezig bent.’’

Volledig scherm Teun Eversdijk

Kyran Blakenburg (15)

Woont in Zierikzee, zit daar op het Pieter Zeeman Lyceum (vmbo basis-kader 4, afdeling Bouwen, Wonen en Interieur)

Waarom koos je deze opleiding?

,,Ik heb de open dagen en informatieavonden bezocht, maar daarvoor wist ik het eigenlijk al, want Pieter Zeeman is dicht bij huis.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Zolang ik een beetje doorwerk in de les, heb ik niet zoveel huiswerk. En het rooster is echt heel fijn: ik heb maar twee dagen les tot kwart voor vijf en de rest tot één uur of half drie. Soms hebben we excursies, die zijn ook leuk.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Ik zou op de scholen gaan kijken waarvan je denkt dat je er misschien naartoe zou willen. Ga ook naar de informatieavonden en dan gewoon de leukste school kiezen.’’

Volledig scherm Kyran Blakenburg

Jacey van den Bergh (15)

Woont in Roosendaal, zit daar op de Norbertus Gertrudis Mavo

Waarom koos je deze opleiding?

,,Ik wil al van kleins af aan politieagent worden, want dat lijkt me heel afwisselend werk en dan is dit een goede vooropleiding.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,De leraren zijn wel leuk, sommige niet. Ik vind het ook leuk dat we activiteiten doen. Voor de kerstvakantie hadden we bijvoorbeeld een kerstgala. En hier op school doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat je de lesstof goed begrijpt. Als het nodig is krijg je extra uren uitleg. Het enige minpuntje vind ik rekenen, daar ben ik niet zo goed in.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Deze school is heel fijn, ook niet te groot, dus geven de leraren je meer aandacht.’’

Volledig scherm Jacey van den Bergh

Sarah Ben Omar (16)

Woont in Bergen op Zoom, zit daar op Scholengemeenschap ’t Rijks (mavo)

Waarom koos je deze opleiding?

,,Ik was naar de open dagen gegaan van meerdere scholen en ik heb wat vragen gesteld aan een meisje dat toen al op een van de scholen zat.’’

Wat zijn plus- en minpunten?

,,Ik vind de schooltijden fijn omdat we meestal om negen uur beginnen. Ook vind ik het fijn dat ik altijd geholpen wordt door mijn mentor of teamleider als ik ergens niet uitkom. De kleine pauzes vind ik wel een minpunt, die zijn te kort om even naar het toilet en je kluisje te gaan en iets te eten.’’

Wat wil je meegeven aan toekomstige leerlingen?

,,Kijk vooral niet teveel naar wat je vriendjes en vriendinnetjes gaan doen na de basisschool, want je moet het voor jezelf doen.’’

Volledig scherm Sarah Ben Omar