Slecht nieuws in Colijnsplaat; weer valt er een huisarts weg

Er lijkt zo langzamerhand een vloek te rusten op de huisartsenpraktijk in Colijnsplaat. Eind vorige week is er in het dorp een brief huis-aan-huis bezorgd met daarin de mededeling dat praktiserend dokter Ten Have een ernstige beenmergziekte heeft. Hij heeft daarom zijn werkzaamheden per direct moeten neerleggen. Als gevolg hiervan is de praktijk twee weken gesloten voor alle huisartszorg.