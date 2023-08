DERDE DIVISIE | MET VIDEO Een leuk ploegje? Na harde les wil Kloetinge veel meer zijn dan dat

Er was een klein uur gespeeld, toen Blauw Geel’38 zaterdag in Kloetinge het openingsduel in de derde divisie in het slot gooide. De Brabanders, gepokt en gemazeld in het zakelijke zondagvoetbal, kwamen door een rake kopbal op 0-4 en maakten de wedstrijd (2-4-eindstand) daarna dood. Een harde les voor Kloetinge. ,,Dit zijn ploegen die rekken en vertragen. Dat doet ze helemaal niets.’’