Deadline verstreken: deze Zeeuwse profs zijn dit seizoen op de Nederland­se velden te bewonderen

Het is 1 september geweest, de transferdeadline is verstreken en de transfermarkt zit voor het Nederlandse profvoetbal weer op slot. Sommige Zeeuwen zijn begonnen aan een nieuw avontuur, anderen plakken er nog een jaar aan vast bij de club waar ze al zaten. We zetten de Zeeuwse profs in Nederland op een rijtje én op de kaart.