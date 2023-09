VIERDE DIVISIE Goes heeft tegen Achilles Veen z’n dag niet: ‘Dan moet er in het veld iemand opstaan en die leider ontbreekt’

Een heel matige eerste helft, de eerste nederlaag van het seizoen, maar ook lichtpuntjes na het harde ingrijpen van trainer Dennis de Nooijer in de rust. Goes kende op de tweede speeldag in de vierde divisie tegen Achilles Veen (3-4) geen gelukkige middag, maar herstelde zich enigszins in de tweede helft. ,,Na de nederlaag en gezien de wijze waarop enkele invallers zich lieten zien, moeten we maar eens bekijken welke gevolgen dit heeft.’’